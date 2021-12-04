Ради хайпа: в Одессе тиктокер читал рэп и топтался по украинскому флагу

В Одессе молодой человек решил хайпануть и ради видео для тиктока пританцовывал на государственном флаге Украины. Параллельно с этим он читал рэп и грубо ругался.

Правда, через некоторое время он удалил публикацию, но скандальный ролик уже успел разойтись по сети.

Важно "Интересный вид вопроса": как выражение Зеленского стало вирусным в тиктоке

На скандальном видео парень читал свой рэп и размахивал предметом, похожим на пистолет, очевидно, чтобы выглядеть более суровым. Но что побудило его стать ногами на флаг, неизвестно.

В композиции "рэпера" звучала ругань, но в редких не матерных словах никаких высказываний об Украине не было. В сети высказывают предположение, что парень намеревался собрать больше реакций на свой перформанс.



Тиктокер танцевал на флаге Украины / Скриншот из видео

Парень "быстро переобулся"

Сейчас на странице одессита в тиктоке остались другие видео. Последнее – он танцует с девушкой со стягом в руках.



Парень "быстро переобулся" / Скриншот из видео

Реакция сети

Выходка одесского тиктокера, который стоял на флаге, вызвала гнев и возмущение в сети.

"Как же это дешево и позорно, на видео он, а стыдно мне".

"В армию на воспитание".

"Я думаю, скоро будет слезное искупление. И не такие плакали...".

Публичное надругательство над государственным флагом, гербом или гимном Украины наказывается штрафом от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 68 тысяч гривен) или арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 3 лет.

К сожалению, подобные возмутительные выходки случаются в Украине периодически. Среди недавних инцидентов можно упомянуть:

В Луцке подросток в школе сорвал флаг Украины и бросил его на пол. Товарищ школьника снял видео, которое впоследствии попало в соцсети.

Несовершеннолетняя девушка с Днепропетровщины попала в скандал. Она опубликовала в сети видео, на котором поджигает украинский флаг.

Украинская тиктокерша спровоцировала скандал: смотрите видео