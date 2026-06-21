Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погиб человек, горела территория предприятия

Вечером 21 июня российские войска атаковали Одесский район. В результате ракетного обстрела, по имеющимся данным, есть погибший, а также повреждены объекты на одном из предприятий.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Смотрите также Был риск взрыва цистерны: Россия ударила по АЗС и предприятиям в Одесской области

Каковы последствия обстрела?

Вечером жители Одессы услышали взрыв. Впоследствии стало известно, что российские войска нанесли удар ракетой "Искандер" по территории сельскохозяйственного предприятия.

По предварительным данным местных властей, в результате обстрела один человек погиб и еще трое пострадали.

В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Разрушено складское помещение,

– заявили в ОВА.

Уточняется информация о количестве раненых и последствиях удара. На месте атаки работают все экстренные службы.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Последние обстрелы Украины

Напомним, вечером воскресенья россияне терроризировали Харьков ударными беспилотниками. Один из дронов попал в многоэтажку на уровне 12-го этажа. О пострадавших не сообщалось.

А из-за ночной атаки по Ровенщине в Сарненском районе были обесточивания. Энергетики работали над тем, чтобы вернуть свет в дома жителей.