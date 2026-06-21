Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Які наслідки обстрілу?

Увечері жителі Одеси почули вибух. Згодом стало відомо, що російські війська завдали удару ракетою "Іскандер" по території сільськогосподарського підприємства.

За попередніми даними місцевої влади, внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще троє постраждали.

Внаслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення,

– заявили в ОВА.

Наразі уточнюється інформація щодо кількості поранених та наслідків удару. На місці атаки працюють усі екстрені служби.