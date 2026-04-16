Дважды попали в одно место: в Одесском райсовете рассказали об ужасных последствиях атаки России

Ночью враг массированно атаковал Украину, в частности нанеся удары по Одессе. Однако утром россияне продолжили обстрелы города.

В результате обстрела Одессы есть погибшие и раненые, в то же время продолжаются спасательные работы. О деталях атак по городу рассказала 24 Каналу депутат Одесского районного Совета Валентина Шульц.

Куда попал враг?

Депутат отметила, что Россия нанесла удары по портовой и гражданской инфраструктуре. Несколько беспилотников попали в многоэтажку.

"Сообщалось, что было слышно несколько взрывов, то есть один и тот же объект враг атаковал два раза. Именно поэтому и такое большое количество погибших и пострадавших. Также есть информация о пропавших без вести", – подчеркнула она.

Обратите внимание! По состоянию на 14:30 известно о 9 погибших людях, еще 26 – ранены. 10 из них находятся в больнице, двое – в тяжелом состоянии. В то же время продолжаются поисковые работы, известно, что под завалами еще могут быть люди.

В то же время террор врага, который продолжался ночью, продолжился утром. Россияне запустили новые группы БпЛА на Одессу.

В результате утренней атаки есть трое раненых, в частности ребенок. Обломки "Шахедов" упали на городской рынок, где находились люди. А один из беспилотников приземлился на многоэтажку, но не сдетонировал. Его уже забрали ГСЧС,

– объяснила депутат Одесского районного Совета.

На месте ударов работает Координационный штаб, ГСЧС, выполняют работы коммунальщики, помогают людям психологи, а также присутствуют криминалисты, кинологи.

В Координационном штабе работают представители местного самоуправления, которые координируют людей, пострадавших от атаки. Прежде всего предоставляется психологическая помощь. Также коммунальщики принимают заявления от людей по установке окон, дверей.

Если жилье полностью разрушено, то процедура, по ее словам, немного другая. В Координационном штабе также принимают заявления от людей, оставшихся без жилья, и расселяют их.

Главная цель ударов врага – нанести как можно больше экономического ущерба,

– сообщила Валентина Шульц.

В частности, он атаковал БпЛА грузовое судно. Однако экипаж самостоятельно потушил пожар и продолжил движение. К счастью, обошлось без раненых

Какие последствия атаки по Одессе?