Россия повредила два судна в Черном море во время атаки

Россия атаковала ударными беспилотниками юг Одесской области и акваторию Черного моря. В результате чего повреждения получили два гражданских грузовых судна под флагами Панамы и Барбадоса.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Последствия российской атаки

Еще одной целью страны-агрессора была гражданская и энергетическая инфраструктура региона. К счастью, оба инцидента обошлись без пострадавших и погибших.

Администрация морских портов Украины отмечает, что одно из судов направлялось в порт Большой Одессы для загрузки металла. Второе выходило из украинского порта с партией пшеницы.

Во время российской атаки на одном из них возник пожар, который экипаж сумел самостоятельно ликвидировать. Несмотря на повреждения инфраструктуры судоходства, движение кораблей не останавливалось.

Кипер заявил, что во время ударов по югу Одесской области под обстрел попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. Службы на местах работают над ликвидацией последствий.

Последние российские удары по Одессе

Утром 10 июня в Одесской МВА сообщили, что в городе повреждены два многоэтажных жилых дома в результате российской атаки. Также известно о трех пострадавших: женщину и двух детей 2016 и 2017 годов рождения.

Во время этой атаки в многоквартирный дом в Приморском районе Одессы попал ударный беспилотник типа "Шахед", который не разорвался. Он содержал 50 килограммов взрывчатого вещества.