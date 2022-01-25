Скандальный нардеп от "Слуги народа" устроил кровавую драку в Одесском горсовете

Парламентарий Артем Дмитрук приехал в Одессу, чтобы принять участие в заседании земельной комиссии городского совета. Вместе со своими соратниками "слуга народа" дракой пытался прорваться в помещение, где собрались местные депутаты.

По словам очевидцев, Дмитрука не хотели пропускать на заседание представители муниципальной стражи. В ответ на это он набросился на правоохранителей с кулаками.

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Пробравшись внутрь, нардеп бегал по столу, ломал мебель и разбрасывал документы.

Заседание срывают в четвертый раз

Заседание земельной комиссии, ради которого нардеп приехал в Одессу, касается вопроса отвода 6 гектаров земли возле Аркадии.

Сам "слуга народа" утверждает, что "борется с земельным дерибаном" и пришел "контролировать работу депутатов".

На само заседание правоохранители пытались не пропустить не только Дмитрука, но и журналистов.

Пока муниципалы старались не пускать парламентария и его команду, тот ворвался на стол и пробежал по нему. Спрыгнув на стул, нардеп разбросал кое-какие бумаги.

В это время соратники Дмитрука дрались со стражами порядка. У одного из участников толкотни свидетели увидели кровь на голове.

Смотрите видео драки с нардепом Дмитруком в Одесском городском совете:

В помещение горсовета никого не пускают

По словам полицейских, беспорядки устроили люди, которые были с Дмитруком. Они якобы повредили мебель и должны проехать в полицию. Кроме того, на месте происшествия сейчас работают следователи, которые документируют все обстоятельства инцидента.

Смотрите видео драки с нардепом Дмитруком в Одесском городском совете:

Пока в помещение одесского горсовета никого не пускают под предлогом работы полиции на месте преступления.

Депутаты успели проголосовать

По словам депутата Жанны Мандриченко, которая также не могла долгое время попасть на заседание, несмотря на драки, представители местной власти успели проголосовать за несколько вопросов повестки дня. Касаются они отвода земли юридическим лицам.