За словами очевидців, Дмитрука не хотіли пропускати на засідання представники муніципальної варти. У відповідь на це він накинувся на правоохоронців з кулаками.

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Продершись всередину, нардеп бігав по столу, розламував меблі та розкидав документи.

Засідання зривають вчетверте

Засідання земельної комісії, заради якого нардеп приїхав до Одеси, стосується відведення 6 гектарів землі біля Аркадії.

Сам "слуга народу" стверджує, що "бореться з земельним дерибаном" та прийшов "контролювати роботу депутатів".

На саме засідання правоохоронці намагалися не пропустити не тільки Дмитрука, але й журналістів.

Доки муніципали намагалися не пускати парламентаря і його команду, той вдерся на стіл та пробігся по ньому. Зістрибнувши на стілець, нардеп розкидав деякі папери.

У цей час соратники Дмитрука билися з правоохоронцями. В одного з учасників штовханини свідки побачили кров на голові.

Дивіться відео, як нардеп Дмитрук продирається до залу міськради Одеси:

До приміщення міськради нікого не пускають

За словами поліцейських, заворушення влаштували люди, які були з Дмитруком. Вони нібито пошкодили меблі. Крім того, на місці події зараз працюють слідчі, які документують всі обставини інциденту.

Дивіться відео бійки з нардепом Дмитруком в Одеській міській раді:

Наразі у приміщення одеської міськради нікого не пускають під приводом роботи поліції на місці злочину.

Депутати встигли проголосувати

За словами депутатки Жанни Мандриченко, яка також не могла досить тривалий час потрапити на засідання, представники місцевої влади встигли проголосувати за кілька питань порядку денного. Стосуються вони відведення землі юридичним особам.