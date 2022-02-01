Скандальный "слуга" Дмитрук стал фигурантом уголовного производства, – СМИ

Открыли уголовное производство относительно драки, которая случилась в горсовете Одессы 25 января. Подозреваемым по делу является нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук.

Дело открыли по той же статье, о которой говорилось после инцидента. То есть ее расследуют как хулиганство связанное с сопротивлением представителю власти. Наказание за такое правонарушение составляет от 2 до 5 лет заключения.

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Что сейчас известно

Подробнее об этом рассказали журналистам анонимные источники в прокуратуре. Они отметили, что вскоре нардепу должны объявить подозрение. Но пока официального подтверждения этого не было.

Вероятно, депутата будут подозревать в организации столкновения группы лиц. В ней пострадали несколько работников Муниципальной охраны, а также один пожилой мужчина.

Главное об этой стычке с Дмитрием

Журналисты 24 канала пытаются связаться с представителями прокуратуры Одесской области. Это нужно, чтобы получить подтверждение или опровержение этой информации.

Инцидент произошел, потому что нардеп решил ворваться на заседание земельной комиссии. Он объяснил это, что в этот день должен состояться "земельный дерибан". Мол, надо этому помешать.

Однако помехой стали работники Муниципальной стражи, которые не впускали Дмитрука. С ним также хотела зайти группа поддержки – соратники нардепа с журналистами.

Когда народному избраннику удалось ворваться в кабинет, он пробежался по столам, начал переворачивать один из них и разбросал документы. Один из столов, по которым бежал "слуга народа" провалился и упал на ногу 80-летнего академика.

В это время компаньоны Дмитрука тоже не стояли без дела – якобы дрались со стражами порядка. Свидетели сообщали, что видели кровь на голове одного из участников потасовки.

О пострадавшем Стычка со "слугой" Дмитруком в мэрии Одессы: пострадал 80-летний академик

Представители правоохранительных органов уже это комментировали

Впоследствии, крайне эмоционально отреагировала генпрокурор Ирина Венедиктова. Она заявила, что эти события были похожи на кадры фильма о гангстерах. Также она призвала всех чиновников и должностных лиц быть осмотрительными и не совершать похожие вещи. Венедиктова объяснила просьбу тем, что весь мир сейчас пристально следит за всеми событиями в Украине.

В полиции в день столкновения заявили, что среди охранников было 3 пострадавших. Также говорили, что дело уже начали расследовать. Потом еще к правоохранителям обратился и народный депутат. Дмитрук заявил о препятствовании его профессиональной деятельности.

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