Потерпевшим оказался 80-летний академик Украинской академии наук Вячеслав Михайлович Колин. Впоследствии он рассказал детали пережитого инцидента журналистам.

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Дмитрук так и не извинился

Академик рассказал, что его с коллегами пригласили на земельную комиссию, где должны были вынести на обсуждение проект отвода земли. Он отметил, что говорилось о земле колледжа компьютерных технологий "Сервер" и отводе земли возле здания.

Глава комиссии предложил Колину сесть рядом с собой. Тот согласился и впоследствии оказалось, что это решение было очень ошибочным.

Толпа двинулась в сторону стульев, где мы сидели, и я упал. После этого я видел, как депутат бежал по столу и, приближаясь ко мне, сломался стол и упал мне на ногу. Кто-то крикнул "старика убили",

– рассказал потерпевший педагог.

Несмотря на то, что на травмирование мужчины якобы акцентировали окружающие, депутат никак не отреагировал. Колин рассказал, что перед ним даже никто не извинился.

Мужчине вызвали скорую

Когда случился этот инцидент, служащие муниципального караула вызвали медика. Тот осмотрел мужчину, оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую.

Впоследствии фельдшеры предложили академику поехать в больницу, чтобы сделать рентген. Однако он отметил, что отказался от предложения, поскольку не видел в этом необходимости.

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