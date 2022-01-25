Потерпілим виявився 80-річний академік Української академії наук Вячеслав Михайлович Колін. Згодом він розповів деталі пережитого інциденту журналістам.

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Дмитрук так і не вибачився

Академік розповів, що його з колегами запросили на земельну комісію, де мали винести на обговорення проєкт відведення землі. Він зазначив, що мовилося про землю коледжу комп'ютерних технологій "Сервер" та відведення землі біля будівлі.

Голова комісії запропонував Коліну сісти поруч із собою. Той погодився та згодом виявилися, що це рішення було вкрай помилковим.

Натовп рушив у бік стільців, де ми сиділи, і я впав. Після цього я бачив, як депутат біг столом і, наближаючись до мене, поламався стіл і впав мені на ногу. Хтось крикнув "старого вбили",

– розповів потерпілий освітянин.

Попри те, що на травмуванні чоловіка нібито акцентували оточуючі, депутат ніяк не відреагував. Колін розповів, що перед ним навіть ніхто не вибачився.

До чоловіка викликали швидку

Коли трапився цей інцидент, службовці муніципальної варти викликали медика. Той оглянув чоловіка, надав першу медичну допомогу та викликав швидку.

Згодом фельдшери запропонували академіку поїхати до лікарні, щоб зробити рентген. Проте він зазначив, що відмовився від пропозиції, оскільки не бачив у цьому необхідності.

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