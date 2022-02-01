Справу відкрили за тією ж статтею, про яку мовилося після інциденту. Тобто її розслідують як хуліганство пов'язане з опором представнику влади. Покарання за таке правопорушення становить від 2 до 5 років ув'язнення.
Новина доповнюється...
Відкрили кримінальне провадження щодо бійки, яка трапилася в міськраді Одеси 25 січня. Підозрюваним у справі є нардеп від "Слуги народу" Артем Дмитрук.
Справу відкрили за тією ж статтею, про яку мовилося після інциденту. Тобто її розслідують як хуліганство пов'язане з опором представнику влади. Покарання за таке правопорушення становить від 2 до 5 років ув'язнення.
Новина доповнюється...