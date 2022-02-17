Собрал флаги: в Одессе полиция открыла производство против депутата от "Партии Шария"

Правоохранители в Одессе расследуют дело по надругательству над государственным Флагом Украины. Депутат горсовета Илья Фрейман выступил против украинских флажков по случаю Дня единения.

Инцидент произошел на внеочередной сессии в мэрии Одессы 15 февраля. Перед ее началом депутат от "Партии Шария" начал собирать установленные на столах флаги Украины.

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Расследование дела

Действия Ильи Фреймана попали на видеозапись трансляции из Одесского горсовета. На них заметно, что депутат собрал флаги на столе и демонстративно отложил их в сторону.

Впоследствии во время заседания он активно выступал против проведения сессии, где голосовали вопрос о территориальной обороне и гражданской защите. Депутат заявил, что сообщение об угрозе нападения России – это фейк.

В полиции внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Илье Фрейману инкриминируют надругательство над государственным символом Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф, арест до 6 месяцев или заключение до 3 лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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"Бандформирования" вместо теробороны

15 февраля состоялось заседание Одесского областного совета, где также согласовывали финансирование территориальной обороны. Против инициативы выступили депутаты от партии Шария и ОПЗЖ.

Особо отличился депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Шкаровский. Он назвал тероборону "бандформированием" и возмутился тем, что под нужды подразделений выдали коммунальные помещения в Одессе.

Его поддержала депутат от партии Шария Яна Фрейман. Она назвала скопления войск России у украинских границ и угрозу войны "фейковыми угрозами и хайпом".

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