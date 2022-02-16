Инцидент произошел в Одесском областном совете 15 февраля. На пленарном заседании депутаты выделили 19 миллионов гривен из бюджета на организацию подразделений территориальной обороны.

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Скандал с Вадимом Шкаровским

Для расположения подразделений теробороны передали и ряд коммунальных зданий в области. Инициативу поддержали 45 депутатов.

Однако не всем понравилась идея с территориальной обороной. Депутат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Шкаровский во время заседания назвал подразделения теробороны "бандформированием".

Мы уже проходили это в 2014 – 2015 году. Они бегали по улицам и отбирали у кого-то бизнес и сами определяли, кто у них внутренний враг. Это бандформирование,

– заявил Шкаровский.

Депутат от Партии Шария Яна Фрейман заявила, что скопление войск России у границ Украины и вероятная военная агрессия являются "фейковыми угрозами и хайпом". Ей вторил Шкаровский, который возмутился тем, что под тероборону передали коммунальные помещения.

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Реакция на скандальные фразы

Их одесских коллег возмутили такие заявления. В частности Андрей Бабенко отметил, что благодаря таким формированиям в Украине остановили "русскую весну". Он также пригрозил за такие высказывания "кулаком".

Сергей Митрофанский предложил создать обращение к России с требованием вернуть оккупированные территории. Депутат Гриневецкий пригласил коллег отметить День единства 16 февраля возле Одесского аэропорта.

Заявление Фреймана

Ранее на сессии Одесского облсовета 15 февраля оскандалился депутат из партии Шария Илья Фрейман. Сначала он начал убирать украинские флажки, которые поставили возле каждого места по случаю Дня единства.

Впоследствии сослался на российское минобороны и МИД об отводе войск от границ с Украиной. Он также назвал фейком вероятную угрозу агрессии России.

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