Інцидент стався в Одеській обласній раді 15 лютого. На пленарному засіданні депутати виділили 19 мільйонів гривень з бюджету на організацію підрозділів територіальної оборони.

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Скандал з Вадимом Шкарівським

Для розташування підрозділів тероборони передали й низку комунальних будівель в області. Ініціативу підтримали 45 депутатів.

Однак не всім ідея з територіальною обороною. Депутат від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Шкарівський під час засідання назвав підрозділи тероборони "бандформуванням".

Ми вже проходили це в 2014 – 2015 році. Вони бігали вулицями і відбирали у когось бізнес і самі визначали, хто у них внутрішній ворог. Це бандформування,

– заявив Шкарівський.

Депутатка від Партії Шарія Яна Фрейман заявила, що скупчення військ Росії біля кордонів України та ймовірна військова агресія є "фейковими погрозами та хайпом". Їй вторував Шкарівський, який обурився тим, що під тероборону передали комунальні приміщення.

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Реакція на скандальні фрази

Їхніх одеських колег обурили такі заяви. Зокрема Андрій Бабенко наголосив, що завдяки таким формуванням в Україні зупинили "русскую весну". Він також пригрозив за такі висловлювання "кулаком".

Сергій Митрофанський запропонував створити звернення до Росії з вимогою повернути окуповані території. Депутат Гриневецький запросив колег відзначити День єдності 16 лютого біля Одеського аеропорту.

Заява Фреймана

Раніше на сесії Одеської облради 15 лютого оскандалився депутат з Партії Шарія Ілля Фрейман. Спершу він почав прибирати українські прапорці, які поставили біля кожного місця з нагоди Дня єдності.

Згодом послався на російське міноборони та МЗС про відведення військ від кордонів з Україною. Він також назвав фейком ймовірну загрозу агресії Росії.

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