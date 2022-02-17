Інцидент стався на позачерговій сесії в мерії Одеси 15 лютого. Перед її початком депутат від "Партії Шарія" почав збирати встановлені на столах прапори України.

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Розслідування справи

Дії Іллі Фреймана потрапили на відеозапис трансляції з Одеської міськради. На них помітно, що депутат зібрав прапори на столі та демонстративно відклав їх убік.

Згодом під час засідання він активно виступав проти проведення сесії, де голосували питання про територіальну оборону та цивільний захист. Депутат заявив, що повідомлення про загрозу нападу Росії – це фейк.

У поліції внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Іллі Фрейману інкримінують наругу над державним символом України.

Санкція статті передбачає штраф, арешт до 6 місяців або ув’язнення до 3 років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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"Бандформування" замість тероборони

15 лютого відбулося засідання Одеської обласної ради, де також погоджували фінансування територіальної оборони. Проти ініціативи виступили депутати від партії Шарія та ОПЗЖ.

Особливо відзначився депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Шкарівський. Він назвав тероборону "бандформуванням" і обурився тим, що під потреби підрозділів видали комунальні приміщення в Одесі.

Його підтримала депутатка від партії Шарія Яна Фрейман. Вона назвала скупчення військ Росії біля українських кордонів і загрозу війни "фейковими погрозами й хайпом".

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