10-летнюю Софию унесло в открытое море в Одесской области: спасатели прекратили активные поиски ребенка

В Одесской области спасатели завершили активную фазу поисков 10-летней Софии Потемкиной. 19 июня девочку унесло течением в открытое море.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Мартыненко в комментарии "УП. Жизнь".

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Что известно о поисках 10-летней Софии в Одесской области?

Марина Мартыненко отметила, что сразу после исчезновения девочки представители ВМС ВСУ нашли надувной круг девочки. С тех пор продолжалась поисковая операция с участием спасателей.

Специалисты обследовали надводную поверхность и морское дно, однако сейчас активные поиски завершены,

– подчеркнула пресс-секретарь ГСЧС Одесской области.

Сама операция, по словам Мартыненко, проводилась на опасном стихийном пляже, что представляло угрозу для сотрудников ГСЧС.

Напомним, 10-летняя София Потемкина пропала в море в селе Сичавка в Одесской области. Девочка вместе с прабабушкой пошла купаться в море на стихийном пляже, где отдых запрещен.

Из-за сильного течения девочку на надувном круге унесло в открытое море. Прабабушка пыталась спасти ребёнка, но не смогла.