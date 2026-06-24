Про це повідомила речниця ДСНС Одещини Марина Мартиненко у коментарі "УП. Життя".

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Що відомо про пошуки 10-річної Софії в Одеській області?

Марина Мартиненко зазначила, що відразу після зникнення дівчинки представники ВМС ЗСУ знайшли надувне коло дівчинки. Вже відтоді тривала пошукова операція дитини за участі рятувальників.

Фахівці обстежували надводну поверхню та морське дно, однак тепер активні пошуки завершили,

– наголосила речниця ДСНС Одещини.

Саму операцію, за словами Мартиненко, проводили на небезпечному стихійному пляжі, що становило загрозу для працівників ДСНС.

Нагадаємо, 10-річна Софія Потьомкіна зникла у морі у селі Сичавка в Одеській області. Дівчинка разом із прабабусею пішла купатися в морі на стихійному пляжі, де відпочинок заборонений.

Через сильну течію дівчинку на надувному колі віднесло у відкрите море. Прабабуся намагалася врятувати дитину, але не змогла.