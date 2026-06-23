Про це повідомляє 24 Канал та начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Що відомо про цинічну атаку росіян на пляж в Одесі?

Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Під час російського удару дрони пролітали над узбережжям Одеси, де перебували відпочивальники на міських пляжах. Унаслідок атаки на узбережжі загинула 26-річна жінка. Також 39-річний чоловік отримав поранення – йому надається необхідна медична допомога. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється, на місці працюють екстрені служби.

Очевидці повідомляють, що під час атаки в районі пляжів було чути вибухи та роботу ППО, після чого серед людей виникла паніка. Дрони пролітали над місцями масового відпочинку цивільних, створюючи пряму загрозу життю.

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Місцева влада висловила співчуття рідним і близьким загиблої. Також громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно переходити в укриття під час атак.

Російські атаки на українські міста

У ніч проти 23 червня російські війська атакували Запоріжжя та Запорізький район дронами та КАБами. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено приватні будинки, СТО, АЗС та іншу цивільну інфраструктуру.

У Запоріжжі та районі є постраждалі – за медичною допомогою звернулися щонайменше кілька людей, серед них літні мешканці. Вранці атаки продовжилися: зафіксовано нові влучання, займання та пошкодження, зокрема освітнього закладу й адмінбудівель.

Напередодні російський дрон атакував житловий будинок у Шосткинському районі Сумщини – загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся, ще троє членів родини поранені.

Зазначимо, що в небі над Україною продовжують фіксувати дрони. Протиповітряна оборона продовжує знищувати безпілотники у різних регіонах, тому перебувайте у безпечних місцях, якщо оголошена повітряна тривога.