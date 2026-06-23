Про це повідомляє 24 Канал та начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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Що відомо про цинічну атаку росіян на пляж в Одесі?
Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Під час російського удару дрони пролітали над узбережжям Одеси, де перебували відпочивальники на міських пляжах. Унаслідок атаки на узбережжі загинула 26-річна жінка. Також 39-річний чоловік отримав поранення – йому надається необхідна медична допомога. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється, на місці працюють екстрені служби.
Очевидці повідомляють, що під час атаки в районі пляжів було чути вибухи та роботу ППО, після чого серед людей виникла паніка. Дрони пролітали над місцями масового відпочинку цивільних, створюючи пряму загрозу життю.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Росіяни атакували пляжі Одеси: дивіться відео 24 Каналу
Місцева влада висловила співчуття рідним і близьким загиблої. Також громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно переходити в укриття під час атак.
Російські атаки на українські міста
У ніч проти 23 червня російські війська атакували Запоріжжя та Запорізький район дронами та КАБами. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено приватні будинки, СТО, АЗС та іншу цивільну інфраструктуру.
У Запоріжжі та районі є постраждалі – за медичною допомогою звернулися щонайменше кілька людей, серед них літні мешканці. Вранці атаки продовжилися: зафіксовано нові влучання, займання та пошкодження, зокрема освітнього закладу й адмінбудівель.
Напередодні російський дрон атакував житловий будинок у Шосткинському районі Сумщини – загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся, ще троє членів родини поранені.
Зазначимо, що в небі над Україною продовжують фіксувати дрони. Протиповітряна оборона продовжує знищувати безпілотники у різних регіонах, тому перебувайте у безпечних місцях, якщо оголошена повітряна тривога.