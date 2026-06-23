Об этом сообщает 24 Канал и начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Что известно о циничной атаке россиян на пляж в Одессе?

Враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Во время российского удара дроны пролетали над побережьем Одессы, где на городских пляжах находились отдыхающие. В результате атаки на побережье погибла 26-летняя женщина. Также 39-летний мужчина получил ранения – ему оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы.

Очевидцы сообщают, что во время атаки в районе пляжей были слышны взрывы и работа ПВО, после чего среди людей возникла паника. Дроны пролетали над местами массового отдыха гражданских лиц, создавая прямую угрозу жизни.

Россияне атаковали пляжи Одессы: смотрите видео 24 Канала

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшей. Также граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно укрываться во время атак.

Российские атаки на украинские города

В ночь на 23 июня российские войска атаковали Запорожье и Запорожский район дронами и КАБами. В результате ударов возникли пожары, повреждены частные дома, СТО, АЗС и другая гражданская инфраструктура.

В Запорожье и районе есть пострадавшие – за медицинской помощью обратились по меньшей мере несколько человек, среди них пожилые жители. Утром атаки продолжились: зафиксированы новые попадания, возгорания и повреждения, в частности, образовательного учреждения.

Накануне российский дрон атаковал жилой дом в Шосткинском районе Сумщины – погибли 13-летний мальчик, его отец и бабушка, еще трое членов семьи ранены.

Отметим, что в небе над Украиной продолжают фиксировать дроны. Противовоздушная оборона уничтожает беспилотников в разных регионах, поэтому находитесь в безопасных местах, если объявлена ​​воздушная тревога.