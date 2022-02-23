Спасатели в Одесской области спасли котика: милые фото
В Одесской области спасатели помогли коту. Животное было очень напугано.
Неравнодушный житель Березовки сообщил, что кот застрял на дереве. Инцидент произошел на улице Грушевского 22 февраля.
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Помощь коту
Четвероногий не мог слезть самостоятельно. Местный житель пожалел животное и вызвал спасателей.
Работники ГСЧС использовали выдвижную трехколенную лестницу. Березовские спасатели оперативно спустили котика на землю.
Животное здоровое, только было немного напугано.
Спасатели в Одесской области спасли кота / Фото пресс-службы ГСЧС
Кот развлек соцсети
Другой случай произошел с пользовательницей тиктока Анжелой Оньяте и ее котом. Она хотела записать видео после рабочего дня, когда в кадре появился домашний любимец Арахис.
Рыжий котик подошел вплотную к телефону и начал загадочно смотреть вверх. Еще большего курьеза ситуации добавила песня, которая звучит в видео. Там есть слова "в моей голове пусто".
Видео с забавным котом быстро стало вирусным и насобирало почти 9 миллионов просмотров в тиктоке.
Котик решил порадовать пользователей соцсетей: смотрите видео