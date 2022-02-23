Небайдужий житель Березівки повідомив, що кіт застряг на дереві. Інцидент стався на вулиці Грушевського 22 лютого.

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Допомога котові

Чотирилапий не міг злізти самостійно. Місцевий житель пожалів тварину й викликав рятувальників.

Працівники ДСНС використали висувну трьохколінну драбину. Березівські рятувальники оперативно спустили котика на землю.

Тварина здорова, тільки була трохи налякана.

Рятувальники на Одещині врятували кота / Фото пресслужби ДСНС

Кіт розважив соцмережі

Інший випадок стався із користувачкою тіктоку Анжелою Оньяте та її котом. Вона хотіла записати відео після робочого дня, коли в кадрі з'явився домашній улюбленець Арахіс.

Рудий котик підійшов впритул до телефону і почав загадково дивитися вгору. Ще більшої курйозності ситуації додала пісня, яка лунає у відео. Там є слова "У моїй голові пусто".

Відео з кумедним котом швидко стало вірусним та назбирало майже 9 мільйонів переглядів у тіктоці.

Котик вирішив потішити користувачів соцмереж: дивіться відео