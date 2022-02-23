Неравнодушный житель Березовки сообщил, что кот застрял на дереве. Инцидент произошел на улице Грушевского 22 февраля.

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Помощь коту

Четвероногий не мог слезть самостоятельно. Местный житель пожалел животное и вызвал спасателей.

Работники ГСЧС использовали выдвижную трехколенную лестницу. Березовские спасатели оперативно спустили котика на землю.

Животное здоровое, только было немного напугано.

Спасатели в Одесской области спасли кота / Фото пресс-службы ГСЧС

Кот развлек соцсети

Другой случай произошел с пользовательницей тиктока Анжелой Оньяте и ее котом. Она хотела записать видео после рабочего дня, когда в кадре появился домашний любимец Арахис.

Рыжий котик подошел вплотную к телефону и начал загадочно смотреть вверх. Еще большего курьеза ситуации добавила песня, которая звучит в видео. Там есть слова "в моей голове пусто".

Видео с забавным котом быстро стало вирусным и насобирало почти 9 миллионов просмотров в тиктоке.

Котик решил порадовать пользователей соцсетей: смотрите видео