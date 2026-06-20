Был риск взрыва цистерны: Россия нанесла удар по АЗС в Одесской области, вспыхнул пожар

Россия продолжает атаковать по украинские города и села с помощью ударных беспилотников. На этот раз под ударом оказался юг страны, а именно – Одесская область.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

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Каковы последствия российского удара?

По данным ОВА, утром в субботу, 20 июня, вражеский ударный беспилотник типа "Шахед" нанес удар по автозаправочной станции в южной части региона. Отмечается, что в результате попадания российского дрона произошло возгорание газовоза.

Согласно обнародованной информации, также загорелась обшивка здания операторской. По состоянию на 12:20 спасатели полностью ликвидировали возгорание. Олег Кипер заверил, что в настоящее время уже ведутся работы по устранению последствий удара.

К счастью, обошлось без пострадавших,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС, в свою очередь, позже уточнили, что удар пришелся по станции в Белгород-Днестровском районе. Более того, по данным спасателей, существовала угроза взрыва цистерны. Впрочем, там также подтвердили оперативную ликвидацию пожара.

Тушение пожара спасателями: смотрите видео

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Где ещё фиксировали последствия атаки?

Всего этой ночью противник запустил 99 дронов различных типов. Запуски осуществлялись из Орловской и Брянской областей, а также из Краснодарского края. По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили или подавили 92 БПЛА.

В частности, россияне нанесли удар по зданию логистического оператора в Запорожье. В результате российской атаки пострадали 10 человек, в том числе сотрудник полиции. Взрывная волна и обломки повредили транспортные средства и инфраструктуру.

Кстати, напомним, что за последние сутки российские оккупанты атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара противника погибла 8-летняя девочка, ещё одна женщина получила ранения и была госпитализирована.