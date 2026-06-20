Впрочем, избежать попаданий не удалось. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Россия ночью в очередной раз нанесла удар по Украине, применив для этого ударные беспилотники. Большинство воздушных целей удалось сбить силам ПВО.
Впрочем, избежать попаданий не удалось. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Россия запустила БПЛА в направлении Украины, в ряде областей тревога: где сейчас летают дроны