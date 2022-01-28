Трагический обвал дома в Одессе: полиция начала расследование

Правоохранители начали расследовать обвал дома, который случился в Одессе 28 января. Они рассказали, как могут наказать виновных в трагедии.

Речь идет о разрушении стены дома на улице Хуторская. Там погиб один человек и еще несколько пострадали.

Это событие В Одессе внезапно обвалились стена в жилом доме: есть пострадавшие

Учли гибель пострадавшего

В полиции Одесской области в тот же день зарегистрировали это событие. Дело расследуют как нарушение правил при выполнении работ с повышенной опасностью. А именно по части статьи Уголовного кодекса, где упоминается гибель человека.

Если следователи установят, кто виноват, то этих людей могут наказать крайне строго. По этой статье виновникам грозит до 5 лет условного заключения или даже 8 лет тюрьмы. Следует отметить, что пока никому еще не объявляли подозрение.

Что известно об этой трагедии

О том, что произошел обвал стены, сообщили в первой половине дня. Тогда же и сообщили, что есть пострадавшие.

Туда немедленно прибыли спасатели, которые начали доставать людей из-под завалов.

Впоследствии проинформировали, что под обломками сооружения были 3 рабочих.

Один из них, к сожалению, погиб по дороге в больницу. Другие же госпитализированы с переломами ног и рук.

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