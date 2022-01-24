Транспортный коллапс в Одессе: непогода спровоцировала ДТП и поломки троллейбусов
Источник:телеграм “Новости.LIVE Odesa”
Настоящая зимняя погода пришла в Одессу. Из-за снегопада, на улицах города произошел транспортный коллапс.
Одесские коммунальщики не справляются с зимней непогодой. В результате ухудшения погодных условий, происходят ДТП и ломается городской электротранспорт.
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Пробки в Одессе
Согласно информации Google Maps, масштабные пробки есть по всей Одессе. В частности, покраснели:
- проспект Небесной Сотни;
- Люстдорфская дорога;
- улица Генуэзская;
- Фонтанская дорога;
- улица Екатерининская;
- улица Канатная;
- улица Троицкая;
- Дальническое шоссе;
- улица Ильфа и Петрова;
- улица Есенина и прилегающие к ним.
Местные телеграм-каналы сообщают о многочисленных ДТП. Аварии произошли во всех районах Одессы 24 января.
Где в Одессе образовались пробки: смотрите видео
Поломки электротранспорта
Очевидцы зафиксировали и поломки одесского электротранспорта из-за снегопада. В частности, образовался парад троллейбусов на площади Толбухина.
Общественный транспорт не может двигаться и стоять колонной. На месте работают аварийные бригады, которые пытаются отремонтировать электротранспорт.
Одесские троллейбусы сломались из-за непогоды: смотрите видео
Коммунальщики убирают снег в Одессе
В Одесском горсовете сообщили, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Коммунальщики борются с последствиями снегопада и гололедицей.
Дороги посыпают реагентами и песчано-солевой смесью. На улицы выехало 59 спецмашин, работают около 1,5 тысячи коммунальщиков.
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