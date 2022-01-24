Транспортный коллапс в Одессе: непогода спровоцировала ДТП и поломки троллейбусов

Настоящая зимняя погода пришла в Одессу. Из-за снегопада, на улицах города произошел транспортный коллапс.

Одесские коммунальщики не справляются с зимней непогодой. В результате ухудшения погодных условий, происходят ДТП и ломается городской электротранспорт.

К теме Киев накрыл сильный снегопад, образовались пробки: фото и видео непогоды

Пробки в Одессе

Согласно информации Google Maps, масштабные пробки есть по всей Одессе. В частности, покраснели:

проспект Небесной Сотни;

Люстдорфская дорога;

улица Генуэзская;

Фонтанская дорога;

улица Екатерининская;

улица Канатная;

улица Троицкая;

Дальническое шоссе;

улица Ильфа и Петрова;

улица Есенина и прилегающие к ним.

Местные телеграм-каналы сообщают о многочисленных ДТП. Аварии произошли во всех районах Одессы 24 января.

Где в Одессе образовались пробки: смотрите видео

Поломки электротранспорта

Очевидцы зафиксировали и поломки одесского электротранспорта из-за снегопада. В частности, образовался парад троллейбусов на площади Толбухина.

Общественный транспорт не может двигаться и стоять колонной. На месте работают аварийные бригады, которые пытаются отремонтировать электротранспорт.

Одесские троллейбусы сломались из-за непогоды: смотрите видео

Коммунальщики убирают снег в Одессе

В Одесском горсовете сообщили, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Коммунальщики борются с последствиями снегопада и гололедицей.

Дороги посыпают реагентами и песчано-солевой смесью. На улицы выехало 59 спецмашин, работают около 1,5 тысячи коммунальщиков.

Первый снег в Одессе в 2022 году: смотрите видео

Спасатели просят воздержаться от путешествий

Украину накрыли обильные снегопады. Неблагоприятные погодные условия сохраняются уже несколько дней.

Сотрудники ГСЧС рекомендуют украинцам воздержаться от путешествий. Особенно от походов в горы.

В Карпатах плохая видимость / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

В Прикарпатье и Закарпатье температура воздуха достигает -19 градусов. Сильные порывы ветра достигают скорости 17 метров в секунду и ухудшают видимость.

Обратите внимание – на дорогах выросло количество ДТП из-за непогоды: смотрите видео