На трассе Одесса – Николаев фура разбила авто: погибли 3 человека
Источник:полиция Одесской области
В 35 километрах от Одессы произошло смертельное ДТП. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем.
Жуткое происшествие произошло 10 февраля вечером. Фура MAN не разминулась на трассе с легковым автомобилем.
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Авария на трассе возле Одессы
Как заметно на фото, легковой автомобиль смяло вследствие удара. Грузовик после столкновения перевернулся.
От удара авто сжало, а грузовик перевернулся / Фото Нацполиции
В результате аварии погибли 3 человека. Речь идет о водителе авто и 2 пассажирах.
В результате аварии на трассе возле Одессы погибли 3 человека / Фото Нацполиции
На месте происшествия работала полиция, скорая помощь и спасатели. Обстоятельства трагедии устанавливают.
Сокрушительное ДТП на Киевщине
На выезде из Белой Церкви 10 февраля утром произошла серьезная авария. Водитель Mercedes врезался на скорости в Opel.
От удара в Opel выстрелили подушки безопасности / Фото полиции Киевской области
В дтп травмы получила супруга водителя Mercedes и пассажирка микроавтобуса. За рулем легковушки находился 38-летний гражданин Молдовы.
Микроавтобус Opel ехал в медицинский центр в Черкассах. В этот момент иностранец решил сделать разворот на трассе, когда и произошло столкновение.