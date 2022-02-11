На трассе Одесса – Николаев фура разбила авто: погибли 3 человека

В 35 километрах от Одессы произошло смертельное ДТП. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

Жуткое происшествие произошло 10 февраля вечером. Фура MAN не разминулась на трассе с легковым автомобилем.

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Авария на трассе возле Одессы

Как заметно на фото, легковой автомобиль смяло вследствие удара. Грузовик после столкновения перевернулся.

От удара авто сжало, а грузовик перевернулся / Фото Нацполиции

В результате аварии погибли 3 человека. Речь идет о водителе авто и 2 пассажирах.

В результате аварии на трассе возле Одессы погибли 3 человека / Фото Нацполиции

На месте происшествия работала полиция, скорая помощь и спасатели. Обстоятельства трагедии устанавливают.

Сокрушительное ДТП на Киевщине

На выезде из Белой Церкви 10 февраля утром произошла серьезная авария. Водитель Mercedes врезался на скорости в Opel.

От удара в Opel выстрелили подушки безопасности / Фото полиции Киевской области

В дтп травмы получила супруга водителя Mercedes и пассажирка микроавтобуса. За рулем легковушки находился 38-летний гражданин Молдовы.

Микроавтобус Opel ехал в медицинский центр в Черкассах. В этот момент иностранец решил сделать разворот на трассе, когда и произошло столкновение.