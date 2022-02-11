Моторошна аварія сталася 10 лютого ввечері. Фура MAN не розминулася на трасі з легковим автомобілем.
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Аварія на трасі біля Одеси
Як помітно на фото, легковий автомобіль зім'яло внаслідок удару. Вантажівка після зіткнення перекинулась.
Від удару авто стиснуло, а вантажівка перекинулась / Фото Нацполіції
Унаслідок аварії загинули 3 осіб. Мовиться про водія авто і 2 пасажирів.
Унаслідок аварії на трасі біля Одеси загинули 3 людей / Фото Нацполіції
На місці події працювала поліція, швидка допомога й рятувальники. Обставини трагедії встановлюють.
Нищівна ДТП на Київщині
На виїзді з Білої Церкви 10 лютого зранку сталася серйозна аварія. Водій Mercedes врізався на швидкості в Opel.
Від удару в Opel вистрілили подушки безпеки / Фото поліції Київської області
У автопригоді травми отримала дружина керманича Mercedes і пасажирка мікроавтобуса. За кермом легковика перебував 38-річний громадянин Молдови.
Мікроавтобус Opel їхав до медичного центру в Черкасах. У цей момент іноземець вирішив зробити розворот на трасі, коли й відбулося зіткнення.