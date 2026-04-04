На юге Одесской области остановились почти 2 тысячи аистов: ученый назвал причину
- Около 2000 аистов остановились на юге Одесской области.
- Ученый Иван Русев объяснил, что аисты используют эту остановку для восстановления сил.
В районе Татарбунаров, возле лимана Сасык, а также в окрестностях национального парка "Тузловские лиманы" остановилось около 2000 аистов. Ученый объяснил это явление.
Белые аисты – это птицы, которые во время миграции почти не машут крыльями. Они используют теплые восходящие потоки воздуха, чтобы парить в небе. Через Черное море аисты никогда не летают. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.
Почему на юге Одесской области собралось так много аистов?
Когда погода холодная, облачная или дождливая, как это было в последние дни в украинской Бессарабии, теплые потоки воздуха исчезают. Тогда аисты не могут продолжать полет и вынуждены садиться на поля и ждать лучшей погоды.
По словам Русева, эта вынужденная остановка оказалась для птиц даже полезными. После дождей на поверхность вышло много дождевых червей, – те есть абсолютно повсюду на поверхности земли – до десятков тысяч на 1 га.
Ученый объяснил: во время миграции аисты сильно истощаются, поэтому такие "остановки" можно сравнить с заправкой – они восстанавливают силы в местах, где много еды.
Аисты остановились в "Тузловских лиманах" / Фото Facebook Русева
К слову, во время российской атаки по Украине в соцсетях распространилось видео, где аист летит в небе рядом с дроном типа "Шахед". Ролик опубликовали в TikTok, и он быстро стал популярным – его просмотрели сотни тысяч раз. Пользователи пишут, что видео очень эмоциональное и символическое, потому что сочетает образ мирной жизни (аист) и войны (дрон).
В 5 областях Украины проснулись ядовитые пауки
В Украине с потеплением активизировались ядовитые пауки, и биологи предупреждают о повышенном риске в нескольких регионах.
Больше всего опасных видов сейчас фиксируют на юге – в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Из-за изменения климата пауки появляются и в центральных регионах.
Среди самых опасных – каракурт ("черная вдова"), южнорусский тарантул и желтый паук сак. Их укусы могут вызвать сильную боль, отеки и серьезные реакции организма.
В то же время большинство пауков не нападают первыми и кусают только при защите, чаще всего во время работы на огороде или прогулок в траве.