Некоторые виды могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Об этом сообщила биолог Светлана Кияк, пишет "Наш город".
В каких областях опаснее всего?
После зимы и наступления теплой погоды в Украине начали активизироваться ядовитые пауки. Зоологи отмечают, что их активность традиционно возрастает весной, а в этом году из-за раннего потепления опасные виды появились даже в центральных областях.
Наибольшую опасность пока фиксируют в южных областях: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской. Именно здесь часто встречаются каракурты, южнорусские тарантулы и желтые пауки сак.
Изменения климата способствуют расширению их ареала, поэтому ранее редкие виды сегодня появляются даже в центральных областях Украины. Зоологи также отмечают, что, что пауки играют важную роль в природе, уничтожая вредных насекомых, но угроза для человека все равно существует.
Среди самых опасных видов:
- Каракурт или "черная вдова" – яд может вызвать сильную боль, судороги, проблемы с дыханием и серьезные осложнения;
- Южнорусский тарантул – укусы болезненные, могут вызывать отеки и воспалительные реакции;
- Желтый паук сак – опасен для людей с аллергией, может вызвать локальные некротические поражения.
В то же время большинство пауков не являются агрессивными и кусают только в случае угрозы. Случайные укусы случаются преимущественно во время работы на огороде, прогулок в траве или контакта с ними в доме.
Как понять, что вас укусил ядовитый паук?
Как рассказывает Одесский областной ЦКПХ, укус паука обычно заметен сразу: на коже появляется красное или отечное пятно, иногда с небольшим синяком в центре. Человек может чувствовать зуд, покалывание или острую боль в месте укуса. В случае укуса ядовитого вида боль часто усиливается в течение нескольких часов, появляются судороги, головокружение или тошнота.
Если возникают общие симптомы – высокая температура, затрудненное дыхание, сильная боль или распространенная аллергическая реакция – следует немедленно обратиться к врачу. Для контроля боли можно использовать анальгетики, а при зуде употребляйте противоаллергические средства.
Важно следить, чтобы укус не инфицировался: не трогать его грязными руками и при необходимости наложить чистую повязку. Детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями следует особенно внимательно осматривать после контакта с пауками.
Делайте регулярную профилактику: проверяйте обувь, одежду и места отдыха на природе. Это помогает избежать неприятных ситуаций и сводит риск укуса к минимуму.
Укусы опасных пауков: последние новости
На Тернопольщине мужчину укусил ядовитый паук, который входит в десятку самых ядовитых в мире. Он ночью почувствовал, как какое-то насекомое ползет по его руке, пытался согнать, думая, что это муха или комар. Однако сразу почувствовал сильную жгучую боль, которая была сильнее укуса пчелы. Мужчине даже удалось сфотографировать своего нападающего.
Во вьетнамской провинции Хайзионг женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в ухе. Врачи очень удивились, когда увидели в ухе пациентки настоящего паука. Он смог построить там настоящее гнездо.