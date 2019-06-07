Врачи обнаружили в ухе пациентки гнездо тропического паука: видео

Во вьетнамской провинции Хайзыонг женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в ухе. Врачи очень удивились, когда увидели в ухе пациентки настоящего паука.

Врач Туок осмотрел пациентку с помощью эндоскопа. Видео с операции появилось на YouTube-канале Mega Source. Читайте также: Безжалостная белка из Техаса научилась охотиться на змей – фото Туок обнаружил паука во внешнем слуховом проходе. Врачу удалось выманить животное из ушного канала женщины лучом света. На видео видно, что паук не очень хотел покидать новый дом. Женщина попыталась убить нового соседа, но он вовремя сбежал. О состоянии вьетнамки ничего неизвестно. Врачи обнаружили в ухе пациентки гнездо тропического паука: смотрите видео