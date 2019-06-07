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      Лікарі виявили у вусі пацієнтки гніздо тропічного павука: відео

      597 Читать новость на русском
      Лікарі виявили у вусі пацієнтки гніздо тропічного павука
      Лікарі виявили у вусі пацієнтки гніздо тропічного павука / pinterest.ru

      У в'єтнамській провінції Хайзионг жінка звернулася в лікарню зі скаргами на біль у вусі. Лікарі дуже здивувалися, коли побачили у вусі пацієнтки справжнього павука.

      Лікар Туок оглянув пацієнтку за допомогою ендоскопа. Відео з операції з'явилося на YouTube-каналі Mega Source.

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      Туок виявив павука в зовнішньому слуховому проході. Лікарю вдалося виманити тварину з вушного каналу жінки променем світла. На відео видно, що павук не дуже хотів покидати нову домівку. Жінка спробувала вбити нового сусіда, але він вчасно втік.

      Про стан в'єтнамки нічого невідомо.

      Лікарі виявили у вусі пацієнтки гніздо тропічного павука: дивіться відео

       
      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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