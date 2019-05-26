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      Безжалісна білка з Техасу навчилася полювати на змій – фото

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      Жорстока білка з Техасу навчилася полювати на змій
      Жорстока білка з Техасу навчилася полювати на змій / Фото з Facebook-сторінки Національного парку США

      У США Скеляста білка навчилася полювати на змій. Фотографією суворої білки на Facebook поділилися уже тисячі користувачів.

      Національний парк США у себе на Facebook-сторінці підписав фотографію так: "Не жартуй з техаськими білками!".

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      У парку додали, що гризун зловив змію та з'їв більшу частину рептилії разом з кістками. Від неї залишилося тільки п'ять сантиметрів.

      Користувачі соціальної мережі емоційно відреагували на фото.

      Ось ще одна причина моєї любові до білок,
      – написав один з них.

      Скеляста білка – досить великий ссавець загону гризунів. Такий вид білки часто зустрічається в Мексиці і на південному заході США. Звір їсть переважно рослинну їжу, але нерідко може урізноманітнити свій раціон комахами, яйцями і ящірками.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини США Курйозні новини Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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