Безжалісна білка з Техасу навчилася полювати на змій – фото

У США Скеляста білка навчилася полювати на змій. Фотографією суворої білки на Facebook поділилися уже тисячі користувачів.

Національний парк США у себе на Facebook-сторінці підписав фотографію так: "Не жартуй з техаськими білками!".

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У парку додали, що гризун зловив змію та з'їв більшу частину рептилії разом з кістками. Від неї залишилося тільки п'ять сантиметрів.

Користувачі соціальної мережі емоційно відреагували на фото.

Ось ще одна причина моєї любові до білок,

– написав один з них.

Скеляста білка – досить великий ссавець загону гризунів. Такий вид білки часто зустрічається в Мексиці і на південному заході США. Звір їсть переважно рослинну їжу, але нерідко може урізноманітнити свій раціон комахами, яйцями і ящірками.