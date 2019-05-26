Безжалісна білка з Техасу навчилася полювати на змій – фото
У США Скеляста білка навчилася полювати на змій. Фотографією суворої білки на Facebook поділилися уже тисячі користувачів.
Національний парк США у себе на Facebook-сторінці підписав фотографію так: "Не жартуй з техаськими білками!".
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У парку додали, що гризун зловив змію та з'їв більшу частину рептилії разом з кістками. Від неї залишилося тільки п'ять сантиметрів.
Користувачі соціальної мережі емоційно відреагували на фото.
Ось ще одна причина моєї любові до білок,
– написав один з них.
Скеляста білка – досить великий ссавець загону гризунів. Такий вид білки часто зустрічається в Мексиці і на південному заході США. Звір їсть переважно рослинну їжу, але нерідко може урізноманітнити свій раціон комахами, яйцями і ящірками.