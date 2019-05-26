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      Безжалостная белка из Техаса научилась охотиться на змей – фото

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      Грозная белка из Техаса научилась охотиться на змей
      Грозная белка из Техаса научилась охотиться на змей / Фото с Facebook-страницы Национального парка США

      В США Скалистая белка научилась охотиться на змей. Фотографией суровой белки на Facebook поделились уже тысячи пользователей.

      Национальный парк США у себя на Facebook-странице подписал фотографию так: "Не шути с техасскими белками!".

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      В парке добавили, что грызун поймал змею и съел большую часть рептилии вместе с костями. От нее осталось только пять сантиметров.

      Пользователи социальной сети эмоционально отреагировали на фото.

      Вот еще одна причина моей любви к белкам,
      – написал один из них.

      Скалистая белка-довольно крупное млекопитающее отряда грызунов. Такой вид белки часто встречается в Мексике и на юго-западе США. Зверь ест преимущественно растительную пищу, но нередко может разнообразить свой рацион насекомыми, яйцами и ящерицами.

       

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      Теги: Новости США Мир животных Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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