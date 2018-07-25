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Украинца укусил самый ядовитый паук в мире

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Украинца укусил самый ядовитый паук в мире
Украинца укусил самый ядовитый паук в мире / www.ukr.life

На Тернопольщине мужчину укусил ядовитый паук, который входит в десятку самых ядовитых пауков в мире. Житель села Залещики Юрий Мандзюк пострадал от укуса желтого паука.

Про це інформує "Народная правда".

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"Как увидите такого паука, будьте осторожны, очень кусает", – написал мужчина.

Фото укусу пакука

Фото укуса пакука

По его словам, ночью он почувствовал, как какое-то насекомое ползет по его руке, пытался согнать, думая, что это муха или комар. Однако сразу почувствовал сильную жгучую боль, которая была сильнее укуса пчелы. Мужчине даже удалось сфотографировать своего нападающего.

Пользователи в сети пишут, что этот паук является очень опасным и ядовитым. Как выяснилось, этот вид называется Cheiracanthium punctorium (латинское название желтого паука), его яд может вызывать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку.

В редких случаях могут быть повреждены внутренние органы, а в особо редких случаях возможна даже смерть.

Теги: мир животных Новости Украины Тернопольская область
Источник: 24 Канал
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