Ученые создали экологический пластик из панциря краба

Ученые из Технологического института Джорджии создали биоматериал из целлюлозы и хитина краба, который в будущем сможет заменить пластик.

Об этом сообщает EurekAlert.

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Чтобы разработать экологический аналог пластика, ученые использовали целлюлозу – самый распространенный природный биополимер, добываемый из растений. Хитин, который встречается у моллюсков, насекомых и грибов и полилактид – полимер, который получают из кукурузы или сахарного тростника.



Пример создания экологического пластика

Суспензию из нановолокон хитина и нанокристаллов целлюлозы исследователи нанесли на основу из полилактида и дали высохнуть, в результате получилась прозрачная пленка.

Смотрите видео создания пластика:

По словам автора разработки Карсона Мередита, по своей прочности и практичности эта пленка не уступает полиэтилентерефталата (ПЭТ) – одного из самых распространенных нефтематериалов, из которого сделаны большинство пакетов и пластиковых бутылок. При этом новый материал оказался на 67% меньше проницаемым для кислорода, чем некоторые формы ПЭТ. Это означает, что продукты в нем будут дольше оставаться свежими.