18:27
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Вчені створили екологічний пластик з панцира краба

99 Читать новость на русском
З панцира краба створюватимуть екологічний пластик
З панцира краба створюватимуть екологічний пластик / Фото з вільних джерел

Вчені з Технологічного інституту Джорджії створили біоматеріал з целюлози і хітину краба, який в майбутньому зможе замінити пластик.

Про це інформує EurekAlert.

Читайте також: Вчені назвали небезпеку ароматизованих свічок

Щоб розробити екологічний аналог пластику, вчені використовували целюлозу – найпоширеніший природний біополімер, що видобувається з рослин. Хітин, який зустрічається у молюсків, комах і грибів і полілактид – полімер, який отримують з кукурудзи або цукрового очерету.

Приклад створення екологічного пластику
Приклад створення екологічного пластику

Суспензію з нановолокон хітину і нанокристалів целюлози дослідники нанесли на основу з полілактиду і дали висохнути, в результаті вийшла прозора плівка.

Дивіться відео створення пластику:

За словами автора розробки Карсона Мередита, по своїй міцності і практичності ця плівка не поступається поліетилентерефталату (ПЕТ) – одного з найпоширеніших нефтематеріалов, з якого зроблені більшість пакетів і пластикових пляшок. При цьому новий матеріал виявився на 67% менше проникним для кисню, ніж деякі форми ПЕТ. Це означає, що продукти в ньому будуть довше залишатися свіжими.

Теги: світ тварин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5: який фітнес-браслет кращий
сьогодні, 18:04 Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5: який фітнес-браслет кращий
53
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 18:03 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
265
Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна і санкції проти Росії
сьогодні, 17:06 Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна і санкції проти Росії
Блог Медіа 388
Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
сьогодні, 16:05 Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
Олександр Бевза 595
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сьогодні, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 889
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Перестрілка спалахнула біля парламенту Британії: є поранені
 22 березня 2017 , 17:11
Підсумки тижня: Бюджет нашвидкуруч
 18 січня 2014 , 21:49
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук