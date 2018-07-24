Вчені створили екологічний пластик з панцира краба

Вчені з Технологічного інституту Джорджії створили біоматеріал з целюлози і хітину краба, який в майбутньому зможе замінити пластик.

Про це інформує EurekAlert.

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Щоб розробити екологічний аналог пластику, вчені використовували целюлозу – найпоширеніший природний біополімер, що видобувається з рослин. Хітин, який зустрічається у молюсків, комах і грибів і полілактид – полімер, який отримують з кукурудзи або цукрового очерету.



Приклад створення екологічного пластику



Суспензію з нановолокон хітину і нанокристалів целюлози дослідники нанесли на основу з полілактиду і дали висохнути, в результаті вийшла прозора плівка.

Дивіться відео створення пластику:

За словами автора розробки Карсона Мередита, по своїй міцності і практичності ця плівка не поступається поліетилентерефталату (ПЕТ) – одного з найпоширеніших нефтематеріалов, з якого зроблені більшість пакетів і пластикових пляшок. При цьому новий матеріал виявився на 67% менше проникним для кисню, ніж деякі форми ПЕТ. Це означає, що продукти в ньому будуть довше залишатися свіжими.