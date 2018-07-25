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Українця вкусив найотруйніший павук у світі

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Українця вкусив найотруйніший павук у світі
Українця вкусив найотруйніший павук у світі / www.ukr.life

На Тернопільщині чоловіка вкусив отруйний павук, який входить до десятки найбільш отруйних павуків у світі. Мешканець села Заліщики Юрій Мандзюк постраждав від укусу жовтого павука.

Про це інформує "Народна правда".

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"Як побачите такого павука, будьте обережні, дуже кусає", – написав чоловік.

Фото укусу пакука
Фото укусу пакука

За його словами, вночі він відчув, як якась комаха повзе по його руці, намагався зігнати, думаючи, що то муха чи комар. Однак одразу відчув сильний пекучий біль, який був сильніший від укусу бджоли. Чоловікові навіть вдалось сфотографувати свого нападника.

Користувачі у мережі пишуть, що цей павук є дуже небезпечним і і отруйним. Як з’ясувалося, цей вид називається Cheiracanthium punctorium (латинська назва жовтого павука), його отрута може викликати некроз тканини, нудоту, нездужання і лихоманку.

У рідкісних випадках можуть бути пошкоджені внутрішні органи, а в особливо рідкісних випадках – можлива навіть смерть.

Теги: Новини України світ тварин Тернопільська область
Джерело: 24 Канал
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