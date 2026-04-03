Такое видео опубликовала пользователь irenko10 в TikTok.
Смотрите также Перед погребением: БпЛА атаковал территорию Национального военного мемориального кладбища
Как аист летал рядом с "Шахедом"?
В соцсетях начало набирать обороты видео с аистом, что называют символом новой жизни. Птица летела в небе над Украиной рядом с российским "Шахедом".
Автор подписала видео как "самое контрастное в моей галерее". Сообщение просмотрели более 220 тысяч раз и набрало почти 13 тысяч лайков.
Аист летает рядом с дроном: смотрите видео
Пользователи в комментариях написали, что видео их растрогало. В частности, отмечают, что оно имеет глубокий смысл и воспроизводит реальность жизни украинцев.
Россия снова терроризировала Украину
Россия била более 570 дронами и ракетами по Украине 3 апреля. Под ударом было по меньшей мере пять регионов.
Известно, что россияне ударили по Коростеню в Житомирской области. В результате атаки там погиб один человек и есть пострадавшие. К тому же повреждено более 100 зданий.
Также под атакой авиабомб был Краматорск, что в Донецкой области. Из-за ударов погибли четыре человека, в частности 16-летний подросток. Изуродованные многоэтажки, СТО и машины.