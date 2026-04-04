Білі лелеки – це птахи, які під час міграції майже не махають крилами. Вони використовують теплі висхідні потоки повітря, щоб ширяти в небі. Через Чорне море лелеки ніколи не літають. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Чому на півдні Одещини зібралося так багато лелек?

Коли погода холодна, хмарна або дощова, як це було останніми днями в українській Бессарабії, теплі потоки повітря зникають. Тоді лелеки не можуть продовжувати політ і змушені сідати на поля та чекати кращої погоди.

За словами Русєва, ця вимушена зупинка виявилася для птахів навіть корисними. Після дощів на поверхню вийшло багато дощових черв'яків, – ті є абсолютно повсюду на поверхні землі – до десятків тисяч на 1 га.

Науковець пояснив: під час міграції лелеки сильно виснажуються, тому такі "зупинки" можна порівняти із заправкою – вони відновлюють сили в місцях, де багато їжі.

Лелеки зупинилися у "Тузлівських лиманах" / Фото Facebook Русєва

До слова, під час російської атаки по Україні в соцмережах поширилося відео, де лелека летить у небі поруч із дроном типу "Шахед". Ролик опублікували в TikTok, і він швидко став популярним – його переглянули сотні тисяч разів. Користувачі пишуть, що відео дуже емоційне та символічне, бо поєднує образ мирного життя (лелека) і війни (дрон).

