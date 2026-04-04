Белые аисты – это птицы, которые во время миграции почти не машут крыльями. Они используют теплые восходящие потоки воздуха, чтобы парить в небе. Через Черное море аисты никогда не летают. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Почему на юге Одесской области собралось так много аистов?

Когда погода холодная, облачная или дождливая, как это было в последние дни в украинской Бессарабии, теплые потоки воздуха исчезают. Тогда аисты не могут продолжать полет и вынуждены садиться на поля и ждать лучшей погоды.

По словам Русева, эта вынужденная остановка оказалась для птиц даже полезными. После дождей на поверхность вышло много дождевых червей, – те есть абсолютно повсюду на поверхности земли – до десятков тысяч на 1 га.

Ученый объяснил: во время миграции аисты сильно истощаются, поэтому такие "остановки" можно сравнить с заправкой – они восстанавливают силы в местах, где много еды.

Аисты остановились в "Тузловских лиманах" / Фото Facebook Русева

К слову, во время российской атаки по Украине в соцсетях распространилось видео, где аист летит в небе рядом с дроном типа "Шахед". Ролик опубликовали в TikTok, и он быстро стал популярным – его просмотрели сотни тысяч раз. Пользователи пишут, что видео очень эмоциональное и символическое, потому что сочетает образ мирной жизни (аист) и войны (дрон).

