Убегали босиком по трассе от отчима: на Одессчине полиция спасла 2 детей из Винницкой области

Полицейские Одессчины спасли двух маленьких братиков, которые босиком бежали от якобы жестокого отчима из Винницкой области. Это произошло 5 января.

Дети бежали по трассе, одетые в легкие куртки, и прятались от людей в лесополосах. К счастью, правоохранителям удалось доставить детей в безопасное место.

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Дети бежали по трассе босиком, несмотря на холод/ Фото полиции Одесской области

Преодолели 10 километров

Выяснилось, что братьям Ване и Сане – по 6 и 12 лет. Несмотря на холод на улице, они пробежали 10 километров от дома и оказались в соседней области.

Первыми на детей обратили внимание небезразличные граждане, ехавшие по трассе. Людей смутило, что дети совсем босые, а рядом с ними нет никого из взрослых.

Мы поехали к месту, на которое ориентировочно указали люди, и разыскали детей. При приближении машин они скрывались в придорожных насаждениях. Когда мы спросили, чего боятся, в ответ услышали: возвращения домой в Винницкую область,

– отметила начальница сектора ювенальной превенции Подольского районного управления полиции Екатерина Нигрецкул.

Полиция Одессы сообщила о ситуации коллег из Винницкой области. Там отметили, что не получали уведомления об исчезновении детей. В то же время правоохранители начали поиски мальчиков, чтобы выяснить все подробности о ситуации в семье.

Мальчики остались у родной бабушки, пока их мать ищут / Фото полиции Одесской области

Искали приюта у бабушки

Пообщавшись с мальчишками, полицейские согрели их и успокоили. Дети рассказали, что живут с младшей сестрой, мамой и отчимом, который якобы обижает их. Именно это и толкнуло детей на побег из дома. Они планировали добраться до бабушки, которая живет в городе Балта в Одесской области.

В конце концов, правоохранители нашли ее и отвезли туда детей. Женщина подтвердила, что малыши часто бывают в ее доме и быстро нашла для них теплые вещи.

Пьянствовали, пока ребенок замерзал

Подобный случай с горе-родителями произошел и в Черкассах. Там 29 декабря полиция забрала маленького ребенка с переохлаждением. Ее родители были очень пьяными и не считались с тем, что мадлышка замерзает.