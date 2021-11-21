"Украина непобедима": в тире в Одессе посетителям раздавали антиукраинские сувениры
Источник:телеграм-канал "GANUL"
В тире в районе Аркадии посетителям вручали откровенно антиукраинские сувениры. На мігнітику с подписью "Украина непобедимая" изображена сцена из одного из советских фильмов будто Россия и Евросоюз "держат" Украину.
Посетителей шокировали такие сувениры. Из-за этого один из них вызвал полицию.
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Все сувениры изъяли
Одного из посетителей чрезвычайно возмутил антиукраинский магнит, который ему пытались подарить за стрельбу в тире. Прибывшие на место правоохранители составили протокол и изъяли все такие сувениры.
Антиукраинские магниты в Одесском тире / Фото телеграм-канала "GANUL"
Автор статьи заверил, что тир, в котором раздавали антиукраинские сувениры, больше работать не будет.
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