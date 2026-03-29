В Одессе гремят взрывы, работает ПВО
Вечером 29 марта в Одессе прогремели взрывы. Известно и о работе ПВО.
О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты 24 Канала. Если в вашем городе объявлена воздушная тревога – пройдите в укрытие!
Что известно о взрывах в Одессе 29 марта?
Россия атаковала "Шахедами" – или другими ударными беспилотниками. О возможных попаданиях или последствиях взрывов пока не известно.
В 19:06 Воздушные силы сообщили, что на Одессу с Черного моря летят БПЛА. Правда, их тип не уточнили.
Мониторинговые каналы называли разные районы города, над которыми кружили дроны. Это было, в частности, и над центром Одессы.
А издание "Думская" рассказало, что в Одессе работает ПВО.
Интересно, что на 19:25 отбой тревоги дали в нескольких районах Одесской области – Подольском, Березовском, Раздельнянском. А в Одесском районе воздушная тревога продолжается.
Какие еще города атаковала Россия 29 марта?
Следует сказать, что буквально за 10 минут до взрывов в Одессе было громко в Харькове. Там россияне ударили "Молнией". О возможных последствиях тоже пока не известно.
Много "Шахедов" над Украиной было днем. Взрывы были на Хмельницкой области и Киевской области.
Также были тревоги из-за угрозы баллистики. Они дошли и до Киева.