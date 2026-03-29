В Одессе гремят взрывы, работает ПВО

Вечером 29 марта в Одессе прогремели взрывы. Известно и о работе ПВО.

О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты 24 Канала. Если в вашем городе объявлена воздушная тревога – пройдите в укрытие!

Что известно о взрывах в Одессе 29 марта?

Россия атаковала "Шахедами" – или другими ударными беспилотниками. О возможных попаданиях или последствиях взрывов пока не известно.

В 19:06 Воздушные силы сообщили, что на Одессу с Черного моря летят БПЛА. Правда, их тип не уточнили.

Мониторинговые каналы называли разные районы города, над которыми кружили дроны. Это было, в частности, и над центром Одессы.

А издание "Думская" рассказало, что в Одессе работает ПВО.

Интересно, что на 19:25 отбой тревоги дали в нескольких районах Одесской области – Подольском, Березовском, Раздельнянском. А в Одесском районе воздушная тревога продолжается.

