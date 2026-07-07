В Одессе и Николаеве раздались взрывы

В Одессе и Николаеве вечером 7 июля прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении баллистических целей.

Об этом сообщает "24 Канал " со ссылкой на своего корреспондента в Одессе и Суспильне.

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Что известно о взрывах?

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, а затем зафиксировали высокоскоростную цель, направлявшуюся на Одессу.

Взрыв прогремел в 19:16.

По данным мониторинговых каналов, был запущен 1 "Искандер" из Крыма.

Как сообщил впоследствии глава Одесской МВА Сергей Лысак, пострадала инфраструктура. Все соответствующие службы находятся на местах.

Уже известно о двух пострадавших в результате атаки. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Николаеве также был слышен звук взрыва примерно в 19:19, сообщили корреспонденты Суспильного.

Что именно летело на город, неизвестно, но в 19:02 поступило предупреждение о движении БПЛА к востоку от Очакова. Он держал северный курс.

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Напомним, что 7 июля Россия также совершила атаку на Харьков. Известно, что 21 человек получил ранения, среди них – 4 детей. К сожалению, один человек погиб.