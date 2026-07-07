Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Смотрите также : Враг атаковал Кривой Рог: дрон попал в объект гражданской инфраструктуры, возник пожар
Каковы последствия российского удара?
Россияне еще утром 7 июля провели атаку на Харьков БПЛА и КАБами. В результате вражеского удара по Шевченковскому району по состоянию на 15:49 погиб один человек, а 16 получили ранения.
По информации мэра Терехова, из-за российских ударов вспыхнули пожары, горят автомобили, а дома подверглись разрушениям.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В Харьковской ОВА сообщили, что 11 человек получили взрывные ранения, у еще 5 – острая стрессовая реакция. В настоящее время медики оказывают всю необходимую помощь.
На месте продолжают работу наши экстренные службы,
– отметили в ОВА.