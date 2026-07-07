Об этом сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул.

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Что известно об ударе по Кривому Рогу?

В городе произошло попадание вражеского БПЛА в объект гражданской инфраструктуры. Вражеский "Шахед", нанесший удар, был реактивным.

Продолжается тушение пожара на большой площади. Риск переброса огня на соседние здания удалось предотвратить. На данный момент пострадавших нет, но окончательные выводы будут сделаны после ликвидации последствий.

Россия терроризирует украинские города

Россия изменяет тактику использования ударных дронов типа "Шахед" по Украине. В общем, враг стал запускать меньшее количество таких беспилотников, но может сфокусироваться на серийном производстве реактивных БПЛА. В то же время, российские войска не отказались от бензиновых "Шахедов" и в дальнейшем активно атакуют ими пограничные регионы. Об этом рассказал советник министра обороны Украины.

В понедельник, 6 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву. В ГСЧС сообщили, что количество погибших в результате атаки врага на столицу возросло до 19.