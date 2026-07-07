Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Дивіться також Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза

Що відомо про удар по Кривому Рогу?

У місті відбулось влучання ворожого БПЛА в об'єкт цивільної інфраструктури. Ворожий "Шахед", який завдав удару, був реактивний.

Триває гасіння пожежі на великій площі. Ризику перекидання вогню на сусідні будівлі вдалося запобігти. Наразі інформації про постраждалих немає, але остаточні висновки будуть після ліквідації наслідків.