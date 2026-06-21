Одесса Взрывы в Одессе В Одессе прогремел взрыв
21 июня, 20:54
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Обновлено - 21:14, 21 июня

В Одессе прогремел взрыв

Анастасия Колесникова

Вечером российские войска ударили по Одессе. В городе слышали взрыв.

Около 20:48 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Военные предупредили об угрозе баллистики с юга.

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Что известно о взрыве в Одессе?

В 20:49 Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении Одесщины. 

В 20:52 в Одессе раздался взрыв.

Пока информации о пострадавших и разрушениях нет. 

Напомним, что ночью враг атаковал Измаильский район, в результате чего поврежден жилой сектор. Из-за попадания вспыхнули частный жилой дом и сооружение. К счастью, никто не пострадал. 

Также 21 июня под обстрелами россиян были: 

  • Харьков: ударный БПЛА ударил в многоэтажку в Шевченковском районе города. Попадание произошло на уровне 12-го этажа. Пострадавших нет.
  • Суммы: 8 человек пострадали в результате вражеских атак по городу ночью и утром, их состояние удовлетворительное. Повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, автомобили, почта, АЗС.
  • Ровенщина: в результате атаки в Сарненском районе пропал свет.

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