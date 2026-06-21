В Одессе прогремел взрыв

Вечером российские войска ударили по Одессе. В городе слышали взрыв.

Около 20:48 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Военные предупредили об угрозе баллистики с юга.

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Что известно о взрыве в Одессе?

В 20:49 Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении Одесщины.

В 20:52 в Одессе раздался взрыв.

Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, что ночью враг атаковал Измаильский район, в результате чего поврежден жилой сектор. Из-за попадания вспыхнули частный жилой дом и сооружение. К счастью, никто не пострадал.

Также 21 июня под обстрелами россиян были: