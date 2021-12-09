ВАКС заочно арестовал Галантерника по делу о разворовывании Одессы

Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Он является одним из фигурантов дела о хищении земли в Одессе.

Ранее сообщалось, что мужчину объявили в международный розыск. Это сделали по представлению НАБУ.

Заметьте Бизнесмена Галантерника объявили в национальный и международный розыск

Заочный арест ему назначили в рамках избрания меры пресечения. Это решение рассчитано на 2 месяца. А по истечении срока действия будут рассматривать вопрос о его продлении.

Полный текст решения суда должны обнародовать 14 декабря. Бизнесмен сможет оспорить его в течение 5 дней. Следует отметить, что заочный арест нужен для ускорения объявления Галантерника в международный розыск средствами Интерпола.

Избрание меры пресечения Галантернику: смотрите видео

Коротко о деле с хищением земли

6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли в Одессе. На момент этой публикации она уже подписала подозрение в этом деле 5 лицам. Среди них были не только Галантерник, но и мэр города Геннадий Труханов, бывший главный прокурор Одесской области Олег Жученко, и другие.

НАБУ сообщило, что планирует объявить Галантерника в международный розыск 3 ноября. Впоследствии бизнесмен ответил на это тем, что не скрывается, а просто живет в другой стране. Следует отметить, что речь идет о деле захвата земли, который нанес государству ущерб примерно в 689 миллионов гривен.

Незадолго после первых объявлений подозрений, фигурантов дела начали выпускать под залог. Труханов вышел под залог в 30 миллионов гривен. Через 2 дня также под залог на свободу вышла Поповская, а впоследствии и Жученко. У каждого из подозреваемых суммы залога были значительно меньше, чем у мэра города.